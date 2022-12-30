Движение на участках Моховой улицы и Окружного проезда ограничат в праздники

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение на участках Моховой улицы и Окружного проезда будут ограничивать с 3 по 7 января в связи с проведением новогодних мероприятий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

Уточняется, что на участке улицы Моховой в районе дома 1 по Манежной площади ограничения будут действовать 3 января с 11:30 до 13:00 и с 16:00 до 17:30, а также с 4 по 7 января с 10:00 до 10:30 и с 12:30 до 13:00.

На участке Окружного проезда в районе владения 2а, строения 1, движение транспорта будут ограничивать 6 января с 08:00 до 08:30 и с 20:00 до 20:30.

Ранее сообщалось, что на улице Земляной Вал ограничили движение транспорта. Так, из-за проведения строительных работ до 1 декабря 2023 года закрыт участок Сыромятнического проезда. Также для движения недоступна одна полоса на участке улицы Земляной Вал.

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