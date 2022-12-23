Движение в районе улицы Земляной Вал ограничат до декабря 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта будет ограничено на улице Земляной Вал с 26 декабря текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"С 26 декабря 2022 года по 1 декабря 2023 года будет закрыт участок Сыромятнического проезда. Также для движения будет недоступна одна полоса на участке улице Земляной Вал", – указали в ведомстве.

В Дептрансе объяснили, что ограничения вводятся на период проведения строительных работ.

Движение будет полностью перекрыто на участке Сыромятнического проезда от дома 3/9, строения 2, по 3-му Сыромятническому проезду до дома 10, строения 11, по улице Нижней Сыромятнической. На Земляном Валу будет недоступен отрезок полосы от улицы Верхней Сыромятнической до улицы Старой Басманной.

Ранее сообщалось, что в районе Коломенской улицы до 30 мая 2023 года перекроют движение автотранспорта. Для проезда автомобилистов недоступны по две-четыре полосы на улице Речников, Затонной и Коломенской.

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