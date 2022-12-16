Движение ограничат на улице Радио и в переулке Токмакова с 17 декабря

Фото: Москва 24/Роман Васильев

С 17 декабря движение будет ограничено на нескольких участках улицы Радио и в переулке Токмакова в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до 1 марта 2023 года для движения будет закрыта одна полоса на участке от дома 2, строения 2, до дома 15 на улице Радио. На этот период там обустроят временные уширения, машины пустят по трамвайным путям.

С 10 января по 30 апреля следующего года будет поочередно закрываться одна полоса движения с обустройством временных уширений на участке от пересечения с переулком Токмакова до дома 11, строения 2, на улице Радио.

В этот же период будет закрыта одна полоса движения и введен временный запрет парковки на участке переулка Токмакова в районе пересечения с улицей Казакова.

Ранее сообщалось, что 17 декабря с полуночи до 08:00 будет ограничено движение на Малой Бронной улице, в Большом Патриаршем и Малом Козихинском переулках. Это связано с проведением киносъемок.



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