В районе улицы Малой Бронной 17 декабря перекроют движение из-за киносъемок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве 17 декабря из-за киносъемок будет ограничено движение транспорта на участках улицы Малой Бронной, Большого Патриаршего и Малого Козихинского переулков. Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Движение в районе Малой Бронной будет краткосрочно – не более чем на 5 минут – перекрыто с 00:01 до 08:00 на следующих участках:

улица Малая Бронная – от дома 38 до пересечения со Спиридоньевским переулком;

Большой Патриарший переулок – от дома 12, строения 1 до пересечения с улицей Малой Бронной;

Малый Козихинский переулок – от пересечения с Большим Козихинским переулком до пересечения с улицей Малой Бронной.

Ранее стало известно, что движение транспорта на Андроньевской набережной ограничат с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года. Проехать нельзя будет по трем полосам в районе дома 10, строения 8. Ограничения связаны с проведением строительных работ.

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