Движение ограничат на Андроньевской набережной с 16 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Движение транспорта ограничат на Андроньевской набережной с 16 декабря 2022 по 20 марта 2023 года, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Проехать нельзя будет по трем полосам в районе дома 10, строения 8. Ограничения связаны с проведением строительных работ.

Ранее сообщалось, что участок Сокольнической площади перекроют с 12 декабря в связи со строительством метро. Работы продлятся до 30 апреля 2023 года. На это время полностью будут закрыты два участка от улицы Сокольнический Вал до Русаковской.

Также движение транспорта временно ограничат на нескольких участках в ЗАО и САО. Так, уточнялось, что с 1 декабря начались строительные работы на подъездной дороге к аэропорту Внуково.

Отмечалось, что для движения транспорта будет недоступна одна полоса на подъездной дороге к аэропорту. Окончание работ запланировано на 31 декабря 2023 года.



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