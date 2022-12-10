Участок Сокольнической площади закроют с 12 декабря из-за строительства метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участок Сокольнической площади перекроют с 12 декабря в связи со строительством метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Работы продлятся до 30 апреля 2023 года. На это время полностью будут закрыты два участка от улицы Сокольнический вал до Русаковской улицы.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе улицы Коломенской перекроют и ограничат с 12 декабря по 30 мая 2023 года. В Дептрансе отметили, что движение перекроют на участке улицы Коломенской от улицы Новинки до улицы Затонной, а также на участке Кленового бульвара от улицы Коломенской до дома 25, корпуса 1 по Кленовому бульвару.

Также движение транспорта временно ограничат на нескольких участках в ЗАО и САО. Так, уточнялось, что с 1 декабря начались строительные работы на подъездной дороге к аэропорту Внуково.

Отмечалось, что для движения транспорта будет недоступна одна полоса на подъездной дороге к аэропорту. Окончание работ запланировано на 31 декабря 2023 года.



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