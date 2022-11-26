Движение транспорта временно ограничат на нескольких участках в ЗАО и САО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В ЗАО и САО на нескольких участках временно ограничат движение транспорта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, с 28 ноября в Савеловском районе на участках Писцовой, Башиловской, Полтавской и 2-й Квесисской улиц закроют одну или две полосы в зависимости от участка в связи с реконструкцией инженерных сетей. Работы продлятся до 30 июня будущего года.

С 1 декабря начнутся строительные работы на подъездной дороге к аэропорту Внуково. Для движения транспорта будет недоступна одна полоса на подъездной дороге к аэропорту. Окончание работ запланировано на 31 декабря 2023 года.

Водителей попросили быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей в Большом Толмачевском переулке в центре Москвы будет ограничено с 25 ноября 2022 года по 2 января 2023 года из-за проведения строительных работ.

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