Движение на участке Лубянского проезда ограничат до декабря 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на участке Лубянского проезда ограничат до 1 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Ограничение движения в связи с проведением строительных работ в районе Лубянского проезда", – отметили в сообщении.

В Дептрансе добавили, что ограничения введут с 1 января 2023 года. Они будут действовать на участке Лубянского проезда от Лучникова переулка до дома 5, строения 1, на Лубянском проезде. Одна полоса дороги будет частично закрыта для движения, а две другие полосы – открыты.

Ранее сообщалось, что с 26 декабря на улицы Земляной Вал будет ограничено движение транспорта. В столичном Дептрансе отметили, что из-за строительных работ до 1 декабря 2023 года будет закрыт участок Сыромятнического проезда. Также для движения будет недоступна одна полоса на участке улице Земляной Вал.

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