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Власти Москвы продлили ограничение на ночное движение грузовиков тяжелее 3,5 тонны

Власти Москвы продлили ограничение на ночное движение грузовиков тяжелее 3,5 тонны

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Грузовики тяжелее 3,5 тонны в Москву не проедут, ограничения продлили на весь 2023 год. Грузовой транзит решили упорядочить еще в 2021 году.

Фуры, идущие через столицу решили пустить по ЦКАД, трассам А-107 и А-108. Владельцы грузовых машин, которые обслуживают городские предприятия и магазины должны получить пропуска. Если автомобиль едет без пропуска, то это фиксируют камеры. За каждый несанкционированный проезд платится штраф в пять тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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