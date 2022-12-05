В центрах госуслуг в преддверии Нового года можно отправить открытки участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичи смогут отправить поздравительные новогодние открытки со словами поддержки участникам СВО в рамках акции "Письма для наших героев" в центрах госуслуг "Мои документы". Информацией об этом поделился портал мэра и правительства столицы.

"В центрах госуслуг установлены ящики для открыток, которые в Новый год отправят адресатам. Боксы расположены в зоне выставки "Москва – с заботой об истории". Заявители смогут подписать исторические открытки, иллюстрации к которым передал Главархив", – поделились на портале.

Жители столицы смогут посетить выставку "Мечты москвичей в Новый год. 1941 год" в центрах госуслуг "Мои документы". Там расскажут о подарках фронтовикам, которые готовили москвичи к новому 1942 году. Также на выставке будет представлена информация о том, как в тот период украшали новогоднюю елку в тылу битв, а также как организовывали праздничные мероприятия.

Кроме того, можно будет узнать реальные истории горожан, которые в зимние праздники защищали страну. Гостей выставки также порадует аудиоинсталляция, благодаря которой можно вернуться в новогоднюю ночь с 1941 на 1942 год.

Ранее Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей столицы с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

Мэр подчеркнул, что память о подвиге защитников города живет и будет жить в веках.

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