Историко-патриотическая программа к годовщине Битвы за Москву стартует 27 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 80 мероприятий организуют столичные культурные учреждения – библиотеки, музеи и галереи – в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советской армии в Битве за Москву. Информацией об этом поделилась заммэра города Наталья Сергунина.

"Одно из центральных событий историко-патриотической программы – презентация документального фильма, основанного на воспоминаниях жителей Зеленограда. Когда началась Великая Отечественная война, большинству героев картины было от трех до семи лет", – рассказала она.

Жителей и гостей столицы также пригласили посетить уникальные литературные чтения, вебинары, лекции, спектакли, а также выставку фотографий из архива, на которой можно увидеть защитников города в тот период.

Патриотическая программа пройдет с 27 ноября по 8 декабря.

Так, в Музее Победы можно увидеть экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!". Это совместная выставка Государственного музея обороны Москвы и Музея Победы. Создатели проекта на площади 1,2 тысячи квадратных метра воссоздали декорации тогдашнего города в период войны.

Ранее сообщалось, что платформа возможностей "Таврида.АРТ" заявила о создании музыкального лейбла. Песни молодых артистов – резидентов "Тавриды" – теперь можно послушать на всех популярных стриминговых платформах.

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