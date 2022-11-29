Глава Росархива уточнил точное время начала Великой Отечественной войны

Фото: ТАСС/Ефим Копыт

В действительности Великая Отечественная война началась в 03:15 – на 45 минут раньше, чем было принято считать в отечественной историографии. Об этом рассказал глава Росархива Андрей Артизов в ходе выставки "Великая Отечественная война. 22 июня 1941 – 19 ноября 1942".

Он подчеркнул, что подобные мероприятия проводят ради установления исторической правды.

"Война началась – всегда в советской историографии – в четыре часа утра. Вот здесь документы показывают, что в 3 часа 15 минут началась бомбежка советских городов – на самом деле она началась на 45 минут раньше", – цитирует Артизова ТАСС.

Мероприятие стартовало в Выставочном зале федеральных архивов. Оно посвящено первому периоду ВОВ: от вторжения вермахта в пределы Советского Союза 22 июня 1941 года до контрнаступления армии СССР под Сталинградом 19 ноября 1942 года.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина поделилась, что около 80 мероприятий проведут культурные заведения – библиотеки, музеи и галереи – в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советской армии в Битве за Москву. Патриотическая программа пройдет с 27 ноября по 8 декабря.

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