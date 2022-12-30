Расписание ночных поездов изменится на Савеловском направлении и МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов в ночные часы изменится на Савеловском направлении и МЦД-1 с 4 на 5, с 5 на 6 и с 7 на 8 января, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В период с 21:30 по 05:30 интервалы движения поездов будут увеличены местами до 40 минут", – отметили в сообщении.

Также часть поездов выведут из графика и скорректируют расписание нескольких утренних и вечерних аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

В Дептрансе отметили, что ночью будут производиться работы по возведению транспортно-пересадочного узла "Лианозово". В связи с этим электрички будут курсировать в реверсивном режиме от Лобни до Бескудникова.

"Работы пройдут в ночные часы – во время наименьшего пассажиропотока", – добавили в Дептрансе.



Чтобы добраться до аэропорта, пассажиры могут воспользоваться экспресс-автобусами от станции "Ховрино".

В Дептрансе напомнили, что в Рождественскую ночь (с 6 на 7 января) электропоезда на МЦД-1 будут курсировать до 03:00.

Ранее сообщалось, что поезда ЦППК в новогоднюю (с 31 декабря на 1 января) и рождественскую (с 6 на 7 января) ночь будут ходить дольше. ЦППК проводит корректировку графика движения поездов совместно с МЖД.

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