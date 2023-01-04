Режим работы транспорта в столице продлят в рождественскую ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице в рождественскую ночь продлят режим работы транспорта. Так, в ночь на 7 января поезда метро и МЦК, а также автобусы КМ будут курсировать до 02:00. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

До 03:00 будут работать Московские центральные диаметры (МЦД). До 03:30 для пассажиров наземного городского транспорта будут доступны 159 маршрутов, в том числе 15 трамвайных и 16 ночных.



Информацию о режиме работы столичного транспорта можно посмотреть на едином транспортном портале и в приложениях "Московский транспорт", "Метро Москвы", "Парковки России". Также можно позвонить с мобильного по телефону 3210.

Кроме того, поезда ЦППК в рождественскую ночь будут ходить дольше.

Помимо этого, в столице по 8 января автовладельцы смогут припарковать свои машины на улицах Москвы бесплатно. Во время длительных выходных водителям посоветовали быть внимательными на проезжей части и соблюдать ПДД.

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