СМИ сообщили о новой причине спасения пассажиров борта "Уральских авиалиний"

Пассажиров борта "Уральских авиалиний", который 12 сентября приземлился в поле, спасло не только мастерство пилотов, но и плохой чернозем. В соцсетях обсуждают, что качество покрытия в Новосибирской области стало одним из решающих моментов в удачной посадке.

По данным СМИ, под слоем плодородной земли на совсем небольшой глубине находится глина. Она не дала самолету потерять равновесие и затормозить носом. В итоге машина просто закопалась вглубь и пассажиры с экипажем не пострадали.

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