Сотрудница зоопарка скончалась после нападения носорога в Австрии

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Носорог в Австрии напал на 33-летнюю сотрудницу зоопарка, из-за полученных травм она скончалась. Об этом сообщил телеканал OE24.

Инцидент произошел утром 12 сентября в зоопарке Зальцбурга. Сотрудница осуществляла ежедневный обход вольеров и захотела намазать носорогов средством для отпугивания насекомых, но животное напало на нее. Женщина скончалась прямо на месте происшествия.

Когда другой 34-летний смотритель попытался отогнать носорога, то он напал и на него, уточнили в полиции. С серьезными травмами его доставили в университетскую больницу города на скорой.

Сейчас на месте работает группа по преодолению кризисных ситуаций. Как сообщили представители зоопарка, 12 сентября его закроют для посетителей на весь день.

Ранее сообщалось, что в Африке зебра и носорог подружились. Животные встретись в заповеднике, куда их привезли на лечение.

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