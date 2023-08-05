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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни кафрских воронов

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни кафрских воронов

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Москвичам рассказали о жизни кафрских воронов из столичного зоопарка. Это самые крупные из птиц-носорогов.

Эти вороны питаются кузнечиками, жуками, скорпионами и термитами, но порой поедают и более крупных живых существ, например, мангустов, белок и даже молодых зайцев. В живой природе кафрские вороны обитают в африканской саванне, к югу от экватора.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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