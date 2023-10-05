СК начал проверку после нападения пассажира рейса Бангкок – Москва с вилкой на соседа

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет (СК) начал доследственную проверку инцидента на борту самолета, летевшего в Москву из Бангкока, в ходе которого мужчина напал с вилкой на другого пассажира. Об этом сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК РФ.

Отмечается, что организован комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех причин, обстоятельств и условий случившегося.

Ранее сообщалось, что у напавшего были признаки алкогольного опьянения. Его обезвредили бортпроводники, им также пришлось применить средства сдерживания, чтобы обеспечить безопасность полета. После прибытия в аэропорт назначения пассажира передали правоохранителям.

Позднее стало известно, что деструктивным пассажиром оказался 35-летний Алексей Ф. Он признался, что четыре года не был в России. По словам очевидцев, он готовился напасть заранее.

Пассажир рейса Банкгкок – Москва напал с вилкой на соседа по креслу