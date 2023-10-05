05 октября, 16:37Происшествия
СК начал проверку после нападения пассажира рейса Бангкок – Москва с вилкой на соседа
Фото: Следственный комитет РФ
Следственный комитет (СК) начал доследственную проверку инцидента на борту самолета, летевшего в Москву из Бангкока, в ходе которого мужчина напал с вилкой на другого пассажира. Об этом сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК РФ.
Отмечается, что организован комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех причин, обстоятельств и условий случившегося.
Ранее сообщалось, что у напавшего были признаки алкогольного опьянения. Его обезвредили бортпроводники, им также пришлось применить средства сдерживания, чтобы обеспечить безопасность полета. После прибытия в аэропорт назначения пассажира передали правоохранителям.
Позднее стало известно, что деструктивным пассажиром оказался 35-летний Алексей Ф. Он признался, что четыре года не был в России. По словам очевидцев, он готовился напасть заранее.
Пассажир рейса Банкгкок – Москва напал с вилкой на соседа по креслу
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