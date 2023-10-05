Вонзивший вилку в соседа пассажир "Аэрофлота" заявил, что долго не был в России

Фото: телеграм-канал Baza

Пассажир "Аэрофлота" Алексей Ф., который нанес телесные повреждения попутчику с помощью вилки, оправдал себя тем, что не был в России четыре года. Об этом сообщает Life.ru.

Сейчас с ним работают правоохранители. По данным СМИ, в связи с его эмоциональным состоянием может потребоваться помощь врачей.

"Я просто встал и решил ткнуть. Думал, ткну – и он исчезнет куда-то. Провалится куда-то в бесконечность. Я просто в России не был четыре года. Я не понимаю, что происходит. Я думал, он сдохнет", – заявил он во время задержания.

По словам очевидцев, 35-летний мужчина готовился напасть заранее. Он надел перчатки и разгибал зубцы вилки в стороны. Злоумышленник ударил соседа три раза: в плечо, грудь и спину. Пострадавшему оказал помощь один из попутчиков.

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" уточнили, что происшествие случилось в самолете, летевшем из Бангкока в Москву. Мужчину обезвредили бортпроводники, а после прибытия в аэропорт назначения его передали полиции. Отмечалось, что у пассажира выявили признаки алкогольного опьянения.

Пьяная пассажирка бизнес-класса устроила дебош на рейсе Сочи – Красноярск