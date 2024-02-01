01 февраля, 19:38Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в избиении юноши в Солнцеве
Фото: телеграм-канал SHOT
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в избиении юноши в Солнцеве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета (СК) РФ.
"По ходатайству следствия в отношении обвиняемого в избиении подростка на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел недалеко от жилого дома на улице Домостроительной 28 января. Мужчина напал на несовершеннолетнего и нанес ему несколько ударов по голове руками и ногами.
В результате произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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