Суд арестовал обвиняемого в избиении юноши в Солнцеве

Фото: телеграм-канал SHOT

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в избиении юноши в Солнцеве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета (СК) РФ.

"По ходатайству следствия в отношении обвиняемого в избиении подростка на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел недалеко от жилого дома на улице Домостроительной 28 января. Мужчина напал на несовершеннолетнего и нанес ему несколько ударов по голове руками и ногами.

В результате произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.