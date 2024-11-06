Авиакомпания "Россия" прокомментировала инцидент с брошенными в бортпроводницу бутылками

Фото: vk.com/Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

В авиакомпании "Россия" рассказали, что бортпроводница, в которую одна из пассажирок рейса Санкт-Петербург – Нижний Новгород бросила пакет с бутылками, написала заявление в полицию, сообщает РИА Новости.

О случившемся доложили командиру воздушного судна, который вызвал на борт полицейских. Авиакомпания не уточнила, кто стал участником инцидента, но сообщила подробности произошедшего.

Так, во время выполнения рейса SU6113 пассажир начала пить принесенный с собой спиртной напиток. Бортпроводник сделала ей замечание, после чего она начала покупать алкоголь на борту.

Поскольку женщина была в адекватном состоянии, экипаж не отказывал в употреблении приобретенного на борту спиртного. Когда женщина выходила из самолета, она бросила пакет со стеклянными бутылками в бортпроводника Яну, после чего выбежала. Задержать ее не удалось.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что 2 ноября во время полета в Нижний Новгород руководитель нижегородского управления Росреестра Оксана Штейн якобы кинула пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу за сделанное ею замечание. Сама Штейн опровергла информацию. Она также сообщила, что планирует встретиться по этому поводу с полицией авиаузла.

Между тем актера сериала "По законам военного времени" Евгения Воловенко, проявлявшего агрессивное поведение в самолете в нетрезвом состоянии, сняли с рейса Москва – Хабаровск и передали правоохранителям.

Актер выпил четыре порции вина и начал навязчиво вести себя в отношении бортпроводниц. После того как ему отказали в продаже алкогольных напитков, агрессия со стороны мужчины усилилась – он стал угрожать экипажу и попытался открыть дверь в полете.

