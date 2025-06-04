Агроном Викулов назвал три важных вида работ на огороде в июне

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Борьба с вредителями, грамотный полив посадок и мульчирование почвы важны на огороде и в саду в июне. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, когда на деревьях только начинают завязываться молодые плоды, необходимо поддержать их созревание.





Владимир Викулов агроном В этом плане самое главное – бороться с вредителями, потому что из-за них легко потерять весь урожай. Надо регулярно осматривать деревья и своевременно выявлять размножение тли, паутинного клеща и так далее.

Не менее важно своевременно поливать посадки. Многие садоводы-новички считают, что одной-двух леек на дерево будет достаточно. Однако корнеобитаемый слой равен примерно 60–80 сантиметрам, и на такой объем грунта нужно очень много воды.

"Например, для 10–15-летней яблони может понадобиться 400–500 литров за один раз", – отметил Викулов.

После полива же важно, чтобы влага не испарялась, для чего идеально подойдет мульчирование. Однако можно и просто взрыхлить верхний слой почвы, чтобы на нем не образовывалась корка, посоветовал специалист.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, как эффективно бороться с колорадскими жуками. Она предупредила, что применять против этих вредителей народные средства вроде отвара жгучего перца бесполезно, так как на них это не действует. В данном случае поможет только обработка специальными средствами, отметила эксперт.

