Облачная погода с дождем ожидается в Москве 22 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный, прогнозируются в Москве в последний день недели, 22 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 14 до 19 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 9 градусов, по области – до плюс 6 градусов.

22 июня может стать самым холодным днем в Москве с 1983 года. По данным синоптиков, 42 года назад в этот же день столбики термометров днем достигли всего 9,9 градуса.

Июль в Московском регионе будет немного теплее климатической нормы. Первая половина месяца станет прохладной, а вторая, особенно ее последние дни, будет более теплой. Среднемесячная температура воздуха составит 19,7 градуса, а количество осадков ожидается близким к норме.