В столице ожидается прохладная и дождливая погода до середины июля

В Москву придет новая волна похолодания – тепло, по прогнозам синоптиков, не вернется как минимум до середины, а возможно, и до конца июля. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в ближайшие две недели температура будет держаться на уровне 20 градусов с незначительными колебаниями и высокой вероятностью осадков.

Теплая погода и устойчивое лето, по словам метеоролога, могут прийти только тогда, когда атмосферные потоки развернутся на юго-запад. В ближайшие выходные, 28 и 29 июня, ожидается небольшое потепление до 24 градусов, что соответствует климатической норме, однако уже к вечеру 29 июня вновь вернутся облака и дожди.

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