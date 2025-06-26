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26 июня, 19:30

Общество

В столице ожидается прохладная и дождливая погода до середины июля

В столице ожидается прохладная и дождливая погода до середины июля

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В Москву придет новая волна похолодания – тепло, по прогнозам синоптиков, не вернется как минимум до середины, а возможно, и до конца июля. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в ближайшие две недели температура будет держаться на уровне 20 градусов с незначительными колебаниями и высокой вероятностью осадков.

Теплая погода и устойчивое лето, по словам метеоролога, могут прийти только тогда, когда атмосферные потоки развернутся на юго-запад. В ближайшие выходные, 28 и 29 июня, ожидается небольшое потепление до 24 градусов, что соответствует климатической норме, однако уже к вечеру 29 июня вновь вернутся облака и дожди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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