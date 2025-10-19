Турэксперт Васильева рассказала, куда стоит поехать на ноябрьские праздники

Приближающиеся ноябрьские праздники подарят 3 выходных с воскресенья по вторник. Это, конечно, не дополнительный отпуск, но этого времени вполне достаточно, чтобы сменить картинку. Турэксперт Екатерина Васильева назвала пять маршрутов, которые точно подойдут для мини-путешествия.

Сочи

Горнолыжный сезон начнется только в декабре, а пляжный уже закончен, но это не повод расстраиваться. В ноябре в Сочи не будет толп туристов и город окажется вполне комфортным для прогулок, учитывая то, что и погода не подведет: днем будет около 15 градусов (правда, с периодическими дождями и ветром). Кстати, именно в межсезонье здесь доступен "аттракцион" "из зимы в лето". На побережье еще тепло, а в горах часто по-зимнему морозно, так что всего за полчаса на "Ласточке" можно будет доехать из Адлера до Красной Поляны и словно в режиме быстрой перемотки посмотреть на смену сезонов.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Сочи – 3,5–4 часа в пути, билеты на самолет обойдутся примерно от 17 тысяч рублей туда и обратно; "Ласточка" из Адлера в Красную Поляну – от 275 рублей в одну сторону.

Карелия

Ноябрьская Карелия – рай для интроверта. Здесь, конечно, уже холодно и мокро (днем около 0 градусов), но северной природе это даже идет, и в такую погоду появляется особая атмосфера. В межсезонье в Карелии отлично гулять в тишине по берегам Ладожского и Онежского озер, набираться сил в санаториях перед долгой зимой и любоваться деревянной архитектурой на острове Кижи. Еще можно покататься по старинным деревням, например в Кинермау, находящуюся в 100 километрах от Петрозаводска, и увидеть деревянные дома. Причем самый старый был построен в 1743 году, и там до сих пор живут люди.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Петрозаводска –1,5 часа в пути в одну сторону и от 17 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Экскурсия по Кинерме – от 1 тысячи рублей с человека; автобус до Кинермы из Петрозаводска ходит по пятницам и воскресеньям, в пути – около 2 часов, билет – 496 рублей в одну сторону.

Тверь

Погода в Твери на ноябрьские праздники, вероятно, не порадует, но рассмотреть это направление все же стоит. Во-первых, город находится недалеко от Москвы, что очень удобно для короткого путешествия. Во-вторых, там интересно и красиво: набережная Волги, пешеходная Трехсвятская улица – местный "Арбат", смешной Музей козла, а 4 ноября на местном ипподроме будет проходить фестиваль исторической реконструкции "Страницы нашей истории: Преодолевая смуту". Он посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержало победу над польско-литовскими интервентами, и именно это событие считают моментом окончания Смутного времени. Для гостей будет представление, ярмарка мастеров, мастер-классы по фехтованию и стрельбе из лука.

Как добраться и сколько стоит: цены на "Ласточку" на ноябрьские праздники начинаются от 816 рублей в одну сторону, в пути – чуть меньше 2 часов, билет в Музей козла – 350 рублей, а для обладателей фамилии Козлов – бесплатно; вход на фестиваль исторической реконструкции – бесплатный, возрастное ограничение – 6+.

Дагестан

В Дагестане в начале ноября стоит неплохая погода – около 10–13 градусов тепла, к тому же должно быть немало солнечных дней. В Махачкале можно не задерживаться (разве что прогуляться по берегу Каспийского моря), а сразу брать в аренду автомобиль и ехать любоваться природными красотами региона. Примерно в 30 километрах от Махачкалы находится бархан Сарыкум, где получится почувствовать себя как в настоящей пустыне (кстати, здесь снимали фрагменты фильма "Белое солнце пустыни"), а немного подальше, в 80 километрах от города, живописнейший Сулакский каньон. Отдельное время стоит выделить на то, чтобы перепробовать все кулинарные достопримечательности региона – хинкали, лепешки чуду, кашу из кураги, овечий сыр, курзе, похожие на пельмени, и множество блюд из мяса.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Махачкалы – около 3 часов в одну сторону, стоимость билетов – от 14 тысяч рублей туда и обратно.

Кострома

Путешествие в Кострому – это своеобразная машина времени, отправляющая на несколько веков назад. Здесь можно сходить на экскурсию в действующий Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, известный как колыбель дома Романовых. Для туристов доступна только часть территории, и вход на нее платный, хотя богослужения можно посещать бесплатно. Еще стоит заглянуть в музей деревянного зодчества "Костромская слобода", который рассказывает о крестьянском быте XVIII–XX веков. А за покупками и сувенирами стоит идти в Большие мучные ряды – одно из главных торговых строений города конца XVIII века. Сегодня там располагается рынок, магазины, кафе и сырная биржа, где продается знаменитый костромской сыр.

Как добраться и сколько стоит: дорога на "Ласточке" около 4 часов и обойдется от 2 тысяч рублей в одну сторону. Вход в монастырь – 350 рублей, в "Костромскую слободу" – 400 рублей.

