Облачная погода без осадков ожидается в Москве 19 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в пятницу, 19 декабря. Местами по городу возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ночью температура в Москве опустится до минус 2 градусов, по области – до минус 4 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Зима вернется в Москву к середине следующей недели. В этот период температура воздуха опустится до минусовых значений. При этом в последние дни декабря ожидаются усиление морозов и снегопады, благодаря которым будет сформирован снежный покров.

Синоптики ожидают, что декабрь в Москве завершится дефицитом осадков. По данным специалистов, с начала месяца выпало 12,5 миллиметра осадков, то есть 24% от нормы.