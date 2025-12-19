Ограничения на полеты объявлены в пяти аэропортах России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

На момент публикации все указанные аэропорты не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул Кореняко.

Ранее Совет Федерации РФ предложил установить на территории Санкт-Петербургского аэропорта Пулково экспериментальный правовой режим для тестирования беспилотных авиационных систем.

В начале декабря ФАС РФ выдала предупреждения аэропортам Сочи, Екатеринбурга и Калининграда за взимание с авиакомпаний платы за использование платформы для регистрации пассажиров.