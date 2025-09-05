05 сентября, 17:28Происшествия
Подросток задержан в Москве за пропаганду ЛГБТ
Фото: 123RF/charnsitr
Подростка задержали в Москве за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), передает телеграм-канал "112".
В Сети распространилось скандальное видео, снятое во время ежегодного молодежного мероприятия. Оно вызвало возмущение у общественности.
Одного из подростков, который оказался на этой записи, задержали. При этом он отказался отвечать на вопросы о том, сожалеет ли о своем поступке и видел ли, что в парке находились дети. Второго подростка также планируется задержать.
В отношении молодых людей составлен протокол по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" оштрафован на 3 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ.
Также сообщалось, что игровая платформа Roblox удалила три материала с пропагандой, которые относились к персонажам или атрибутике запрещенного сообщества.