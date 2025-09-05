Подросток задержан в Москве за пропаганду ЛГБТ

Фото: 123RF/charnsitr

Подростка задержали в Москве за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), передает телеграм-канал "112".

В Сети распространилось скандальное видео, снятое во время ежегодного молодежного мероприятия. Оно вызвало возмущение у общественности.

Одного из подростков, который оказался на этой записи, задержали. При этом он отказался отвечать на вопросы о том, сожалеет ли о своем поступке и видел ли, что в парке находились дети. Второго подростка также планируется задержать.

В отношении молодых людей составлен протокол по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" оштрафован на 3 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ.

Также сообщалось, что игровая платформа Roblox удалила три материала с пропагандой, которые относились к персонажам или атрибутике запрещенного сообщества.

