Обвиняемого в организации туров для представителей ЛГБТ Котова будут судить посмертно

Сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении главы туристической фирмы "Мен тревел" Андрея Котова (признан в РФ террористом и экстремистом), который в декабре 2024 года был найден мертвым в московском СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Котов обвинялся в организации туристических туров для представителей ЛГБТ сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) по России и за рубежом.

В окончательной редакции дела мужчине предъявлено обвинение в создании экстремистской организации и участии в ее деятельности, а также в эксплуатации несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов.

Ранее в Москве задержали подростка за пропаганду ЛГБТ. В Сети распространилось скандальное видео, снятое во время ежегодного молодежного мероприятия. Одного из подростков, который оказался на этой записи, задержали. Второго подростка также планируется задержать.

В отношении молодых людей составлен протокол по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.