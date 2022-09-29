Получивший повестку футболист Билялетдинов рассказал о посещении военкомата

Фото: vk.com/welovebilyaletdinov

Бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов рассказал, как посетил военкомат после получения повестки для прохождения военной службы в рамках мобилизации.

"Сегодня с утра сходил в военкомат: просто сверили данные, так как давно не обновлял их. В военкомате провел полчаса, после чего отправился домой. Просто уточнили данные", – сообщил он в беседе с изданием "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Динияр Билялетдинов получил повестку для прохождения военной службы в рамках мобилизации.

По словам отца футболиста, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года давал воинскую присягу. Также он отметил, что в соответствии с законодательством призыву в рамках частичной мобилизации подлежат граждане в возрасте до 35 лет, в то время как Билялетдинову 37.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.



Футболист Билялетдинов получил повестку в военкомат

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