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Политика

13:55

Депутат Валуев получил повестку из военкомата

политика

Фото: телеграм-канал "Николай Валуев"

Депутат ГД Николай Валуев получил повестку. По словам парламентария, на следующей неделе он отправится в военкомат по месту постановки на воинский учет.

"По-моему, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой <…>", – приводят его слова "Известия".

По словам Валуева, частичная мобилизация является очень важным решением для России. Депутат ГД утверждает, что на территории Украины находится много иностранных наемников. Из-за этого армии РФ и военным республик Донбасса необходима поддержка, заявил парламентарий.

Ранее депутат ГД от "Единой России" Олег Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации. Он поделился, что служил в советской армии в Польше. По его словам, тогда он был командиром самоходного артиллерийского орудия.

Кроме того, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак получил заявления от четырех парламентариев, которые выразили желание прибыть в зоны проведения спецоперации.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Необходимая экипировка будет предоставляться мобилизованным

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