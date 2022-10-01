Гимнаст Нагорный стал победителем Спартакиады в опорном прыжке

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Чемпион Олимпийских игр, гимнаст Никита Нагорный взял золото в опорном прыжке на Всероссийской спартакиаде в Казани.
Атлету удалось получить 14,549 балла. Серебро завоевал олимпийский чемпион в командном многоборье Артур Далалоян. На третьем месте оказался 17-летний Даниел Маринов из Татарстана.
На летних Олимпийских играх в Токио, которые состоялись в 2021 году, Никита Нагорный принес делегации спортсменов ОКР бронзу. За выступление на перекладине он получил оценку 14,533 балла.
Кроме того, на Олимпиаде в Токио Нагорный стал победителем командного первенства и бронзовым призером в личном многоборье.
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