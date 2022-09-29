"Спартак" одержал победу над "Зенитом" в матче Кубка России

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Футболисты московского "Спартака" обыграли санкт-петербургский "Зенит" в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0. В команде победителей два гола забил Квинси Промес и один мяч забросил Александр Соболев.
Таким образом, "Спартак" набрал 9 очков и остается лидером в турнирной таблице. На втором месте – самарские "Крылья Советов", на третьем – "Зенит", на четвертом – воронежский "Факел".
В четвертом туре, который состоится в октябре, красно-белые сыграют с воронежской командой "Факел", а "Зенит" проведет матч с самарской сборной "Крылья Советов".
Все матчи третьего тура группового этапа Кубка России начинаются с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе в Ижевске.
Ранее футболисты "Спартака" одержали верх над "Локомотивом" в столичном дерби, которое состоялось в рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых.
У футбольных клубов ЦСКА и "Спартак" появился общий спонсор
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