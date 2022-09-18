"Спартак" одержал победу над "Локомотивом" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Футбольный "Спартак" одержал верх над "Локомотивом" в столичном дерби, которое состоялось в рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч, который стал для "Спартака" победным, на 35-й минуте игры забил нападающий Александр Соболев.

По итогам матча "Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. Железнодорожники же проиграли третий матч подряд и занимают 12-е место с 9 очками.

Ранее в 10-м туре РПЛ московское "Торпедо" одержало первую победу в чемпионате России 2022/2023. Черно-белые оказались сильнее футболистов ЦСКА. Матч состоялся в столице на стадионе "Лужники" и закончился со счетом 1:0. В игре на 33-й минуте отличился Стефан Шапич.