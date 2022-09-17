ЦСКА уступил "Торпедо" в матче тура РПЛ

Фото: телеграм-канал "ФК "Торпедо Москва""

Московский ФК ЦСКА уступил столичной команде "Торпедо" в игре 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся в столице на стадионе "Лужники" и закончился со счетом 1:0. В игре на 33-й минуте отличился Стефан Шапич.

В следующем туре ЦСКА встретится с "Химками". Игра запланирована на 1 октября. "Торпедо" 2 числа в гостях сразится с воронежским "Факелом".

Ранее ЦСКА одержал победу над "Уралом" из Екатеринбурга в игре второго тура группового этапа Кубка России. Матч состоялся на "ВЭБ-Арене" в Москве и завершился со счетом 2:1.

В составе столичной команды голы оформили Виллиан Роша и Милан Гайич. У екатеринбуржцев забил Александр Юшин.