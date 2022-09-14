"Крылья Советов" в большинстве обыграли "Зенит" в матче Кубка России по футболу

Фото: kc-camapa.ru
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" в большинстве одержал победу над петербуржским "Зенитом" в игре второго тура группового этапа Кубка России.
Матч прошел в Самаре и завершился со счетом 2:0. Голы удалось оформить Дмитрию Цыпченко и Максиму Глушенкову.
В следующем туре самарская команда на выезде встретится с воронежским "Факелом", а "Зенит" в Москве сыграет со "Спартаком".
Ранее столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в игре восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соревнования состоялись в Самаре. Матч завершился со счетом 1:0. Гол удалось оформить представителю столичной команды Игорю Дивееву на 79-й минуте игры.
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