"Крылья Советов" в большинстве обыграли "Зенит" в матче Кубка России по футболу

Фото: kc-camapa.ru

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" в большинстве одержал победу над петербуржским "Зенитом" в игре второго тура группового этапа Кубка России.

Матч прошел в Самаре и завершился со счетом 2:0. Голы удалось оформить Дмитрию Цыпченко и Максиму Глушенкову.

В следующем туре самарская команда на выезде встретится с воронежским "Факелом", а "Зенит" в Москве сыграет со "Спартаком".

Ранее столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в игре восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Соревнования состоялись в Самаре. Матч завершился со счетом 1:0. Гол удалось оформить представителю столичной команды Игорю Дивееву на 79-й минуте игры.

