ЦСКА победил "Урал" в матче Кубка России по футболу

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу над "Уралом" из Екатеринбурга в игре второго тура группового этапа Кубка России.

Матч состоялся в среду, 14 сентября, на "ВЭБ-Арене" в Москве и завершился со счетом 2:1.

В составе столичной команды голы оформили Виллиан Роша и Милан Гайич. У екатеринбуржцев забил Александр Юшин.

В следующем туре московский ФК встретится с "Сочи". Игра запланирована на 28 сентября. "Урал" в этот же день проведет матч с "Торпедо".

Ранее ЦСКА в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) на своем поле разгромил "Краснодар". Поединок завершился со счетом 4:1. Голы с пенальти в команде ЦСКА забили Хорхе Карраскаль, Федор Чалов, Хесус Медина, а также Адольфо Гайч.

Благодаря победе в матче ЦСКА с 20 очками вышел на одну строчку с петербургским "Зенитом".