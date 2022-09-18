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Москва 24

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Спорт

18:34

"Спартак" и "Локомотив" объявили составы на матч 10-го тура РПЛ

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Футбольные клубы из Москвы "Спартак" и "Локомотив" представили составы на матч 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Анонсы размещены в социальных сетях и на сайтах команд.

Место в воротах "Спартака" займет Александр Селихов. В качестве полевых игроков заявлены Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Квинси Промес, Шамар Николсон и Александр Соболев. С капитанской повязкой на поле выйдет защитник Георгий Джикия.

"Локомотив" в предстоящей встрече сыграет с Даниилом Худяковым в воротах, Максимом Ненаховым, Иваном Кузьмичевым, Марком Мампасси, Наиром Тикнизяном, Артемом Карпукасом, Джирано Керком, Франсуа Камано, Педро Габриэлом и Вильсоном Изидором в поле. Капитаном команды заявлен опорный полузащитник Дмитрий Баринов.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени на стадионе "Спартака", "Открытие Банк Арене".

В 10-м туре РПЛ единственной командой из Москвы, одержавшей победу в своем матче, оказалось "Торпедо". Для "черно-белых" прошедшая встреча с ЦСКА стала единственным на данный момент выигрышем в чемпионате России 2022/2023.

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