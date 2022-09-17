ФК "Зенит" обыграл в большинстве московское "Динамо" в матче РПЛ

Фото: телеграм-канал "Футбольный клуб "Зенит""

Санкт-Петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал победу над столичным "Динамо" в игре десятого тура чемпионата России.

Матч прошел в Москве и закончился со счетом 2:0. Голы удалось оформить Андрею Мостовому и Густаво Мантуану.

В следующем туре петербургская команда встретится с "Ростовом". Матч запланирован на 2 октября. "Динамо" в этот же день в гостях сыграет с грозненским "Ахматом".

Ранее самарский футбольный клуб "Крылья Советов" в большинстве одержал победу над петербургским "Зенитом" в игре второго тура группового этапа Кубка России.

Матч прошел в Самаре и завершился со счетом 2:0. Голы удалось оформить Дмитрию Цыпченко и Максиму Глушенкову.