Сергея Ташуева назначили на пост главного тренера ФК "Ахмат"

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Сергей Ташуев назначен главой футбольного клуба Грозного "Ахмат". Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Контракт с Ташуевым заключили до конца текущего сезона.

"Первую тренировку в новом клубе Сергей Ташуев проведет в четверг, 22 сентября. В четверг грозненцы возобновляют тренировочный процесс после нескольких выходных дней", – говорится в сообщении "Ахмата".

В 2006 году Ташуев уже входил в тренерский штаб "Ахмата", который тогда имел название "Терек".

В период профессиональной деятельности Ташуев также возглавлял "Краснодар", "Спартак" (Нальчик), махачкалинский "Анжи", краснодарскую "Кубань". Последним перед "Ахматом" у Ташуева стал белорусский "Шахтер" из Солигорска.

Ранее сообщалось, что Андрей Талалаев уволен с должности главного тренера футбольного клуба "Ахмат". Уточнялось, что решение об этом приняло руководство футбольного клуба.

Подготовка команды к ближайшим матчам кубка и чемпионата РФ была возложена на старшего тренера объединения Юрия Нагайцева.

