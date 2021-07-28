Гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в индивидуальном многоборье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский спортсмен Никита Нагорный стал бронзовым призером в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

В сумме гимнаст набрал 88,031 балла на шести снарядах. Медаль Нагорного стала 21-й для делегации спортсменов ОКР.

Олимпийское золото взял японский спортсмен Даики Хашимото, набравший 88,465 балла. Второе место занял китаец Сяо Жотэн, который получил 88,065 балла.

Еще один россиянин Артур Далалоян оказался на шестом месте, набрав 86,248 балла.

Ранее российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде, принеся делегации спортсменов ОКР 20-ю медаль на Играх в Токио. Таймазова в схватке за бронзу в весовой категории до 70 килограммов одолела спортсменку из Хорватии Барбару Матич.

