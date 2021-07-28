Российские баскетболистки вышли в финал Олимпиады в Токио

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Спортсменки команды ОКР прошли в финал соревнований по баскетболу 3 x 3 летних Олимпийских игр в Токио.

Россиянки обыграли команду Китая со счетом 21:14, обеспечив себе минимум серебро. В финале они встретятся со сборной США, которая до этого обыграла француженок со счетом 18:16.

Ранее в полуфинальном матче баскетбола 3 x 3 мужская часть делегации спортсменов ОКР одержала победу над командой Сербии со счетом 21:10. В финале россияне встретятся с победителем матча между командами Бельгии и Латвии.

До этого гимнастки ОКР победили в командном многоборье. Спортсменки набрали в сумме за четыре вида программы 169,528 балла. Последний раз россиянки одерживали победу в командном многоборье на Олимпиаде в 1992 году в составе Объединенной команды бывших республик СССР.

Серебро завоевали американки, набрав 166,096 балла. Третье место заняла сборная Великобритании – 164,096 балла.

