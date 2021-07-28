Российские спортсмены вышли в финал турнира по баскетболу на Олимпиаде

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Мужская часть делегации спортсменов ОКР по баскетболу обыграла команду Сербии в полуфинальном матче Олимпийских игр в Токио со счетом 21:10 и вышла в финал.

На групповом этапе россияне проиграли сербам со счетом 10:21. В финале баскетболисты ОКР встретятся с победителем полуфинального матча между командами Бельгии и Латвии.

Баскетбол 3 х 3 впервые представлен на Играх. Финальное соревнование запланировано на 28 июля в 16:25 мск.

Ранее сообщалось, что гимнастки ОКР победили в командном многоборье. Спортсменки набрали в сумме за четыре вида программы 169,528 балла. Последний раз россиянки одерживали победу в командном многоборье на Олимпиаде в 1992 году в составе Объединенной команды бывших республик СССР.

Серебро завоевали американки, набрав 166,096 балла. Третье место заняла сборная Великобритании – 164,096 балла.

