"Урал" победил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Столичный футбольный клуб "Локомотив" уступил команде Екатеринбурга "Урал" в игре 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся в субботу, 1 октября, на "РЖД-Арене" в Москве и закончился со счетом 2:4.

В составе "Урала" отличились Алексей Каштанов, Александр Юшин, Лазар Ранджелович и Даниел Мишкич. У москвичей голы оформили Дмитрий Баринов и Иван Игнатьев.

В следующем туре "Урал" проведет матч у себя с "Химками". Игра запланирована на 7 октября. "Локомотив" на следующий день в гостях сыграет с "Сочи".

Ранее ФК "Спартак" одержал верх над "Локомотивом" в столичном дерби, которое состоялось в рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч, который стал для "Спартака" победным, на 35-й минуте игры забил нападающий Александр Соболев.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!