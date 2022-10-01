"Урал" победил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Столичный футбольный клуб "Локомотив" уступил команде Екатеринбурга "Урал" в игре 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч состоялся в субботу, 1 октября, на "РЖД-Арене" в Москве и закончился со счетом 2:4.
В составе "Урала" отличились Алексей Каштанов, Александр Юшин, Лазар Ранджелович и Даниел Мишкич. У москвичей голы оформили Дмитрий Баринов и Иван Игнатьев.
В следующем туре "Урал" проведет матч у себя с "Химками". Игра запланирована на 7 октября. "Локомотив" на следующий день в гостях сыграет с "Сочи".
Ранее ФК "Спартак" одержал верх над "Локомотивом" в столичном дерби, которое состоялось в рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч, который стал для "Спартака" победным, на 35-й минуте игры забил нападающий Александр Соболев.
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