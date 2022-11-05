Карпин останется главным тренером футбольной сборной РФ до 2024 года – РФС

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной РФ Валерием Карпиным. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Мы рады объявить о том, что достигли договоренности с Валерием Карпиным и его тренерским штабом о продлении контракта. Валерий Георгиевич – опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков", – приводятся в сообщении слова президента РФС Александра Дюкова.

Отмечается, что сотрудничество с действующим тренерским штабом продолжится до 1 августа 2024 года. При этом Карпин, как и прежде, сможет совмещать руководство национальной сборной с работой в качестве главного тренера в ФК "Ростов".

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу представил расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор. Впервые в состав команды вошли 18-летний полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев и 26-летний форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой.



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