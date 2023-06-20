20:59Спорт
Олег Малышев стал новым гендиректором московского ФК "Спартак"
Фото: spartak.com
Член совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Олег Малышев стал гендиректором ФК. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".
Ранее эту должность занимал Евгений Мележиков. Договор с ним расторгли по соглашению сторон.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в суперфинале Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти счет составил 6:5 в пользу ЦСКА. У "Краснодара" выделился Джон Кордоба, а в ЦСКА гол смог забить Федор Чалов (32-я минута, с пенальти).
Московский клуб одержал победу в Кубке России в восьмой раз.
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