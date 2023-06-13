Катарский шейх может стать владельцем ФК "Манчестер Юнайтед" – СМИ

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Катарский шейх Джассим бен Хамад аль-Тани в пятый раз попытался приобрести английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", теперь он лидирует среди кандидатов на приобретение актива. Об этом информирует катарское издание Al Watan.

По словам источника газеты, пятая попытка приобретения клуба была последней со стороны шейха. Ожидается, что о новых владельцах клуб объявит в скором времени. Помимо катарского шейха, другим претендентом на клуб был британский миллиардер Джим Рэтклифф.

Сейчас владельцами "Манчестер Юнайтед" являются Аврам Глейзер и Джоэл Глейзер. Они приобрели клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов. С этих времен "Манчестер Юнайтед" побеждал в Английской Премьер-лиге, стал обладателем четырех Кубков Английской лиги и шести Суперкубков Англии.

Ранее стало известно, что английский клуб "Манчестер Сити" стал победителем Лиги Чемпионов, обыграв в финале турнира итальянскую команду "Интер". Финальный матч проходил на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

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