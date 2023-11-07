Около 1,5 тыс столичных педагогов участвуют в новом сезоне программы "Про.спорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 1,5 тысячи педагогов Москвы стали участниками нового сезона программы "Про.спорт", в рамках которой сотрудники школ и колледжей могут тренироваться в 53 спортивных клубах образовательных учреждений в столице. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Там отметили, что участниками нового сезона стали учителя, директора и их заместители, педагоги дополнительного образования и другие работники. Помимо тренировок, они также участвуют в соревнованиях, добавили в ведомстве.

Отмечается, что среди сотрудников образовательных учреждений проводилось анкетирование. По его результатам определились девять самых популярных видов спорта. Ими стали киберспорт, шашки, шахматы, плавание, настольный теннис, мини-футбол, футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, для педагогов будут проводить мастер-классы со спортсменами, товарищеские встречи и турниры.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о льготном поступлении в вузы для спортсменов. С помощью него предлагается предоставить особые права спортсменам – победителям международных соревнований, перечень которых будет утверждаться правительством РФ, при поступлении в высшие учебные заведения.

К числу подобных мероприятий депутаты предложили приравнять Всемирные игры Дружбы, Игры Будущего, Игры стран БРИКС и другие.

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