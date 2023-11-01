В Госдуму внесли законопроект о льготном поступлении в вузы для спортсменов

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Главы нескольких комитетов Госдумы вынесли на ее рассмотрение законопроект о предоставлении победителям международных спортивных соревнований особых прав при поступлении в вузы. Соответствующий документ был размещен в базе нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается предоставить особые права спортсменам – победителям международных соревнований, перечень которых будет утверждаться правительством Российской Федерации, при поступлении в вузы", – следует из документа.

К числу подобных мероприятий депутаты предложили приравнять Всемирные игры Дружбы, Игры Будущего, Игры стран БРИКС и другие.

Инициатива, по мнению ее авторов, призвана поддержать российских спортсменов, которые не могут принимать участие во всех международных соревнованиях, а также гарантировать им социальную адаптацию после завершения карьеры.

Ранее дополнительные баллы при поступлении в вузы предложили начислять участникам "Движения первых". Оно объединяет молодежь в стремлении к саморазвитию и любви к России. Преференции также призвали распространить и на участников других патриотических движений.

