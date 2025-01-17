Сергей Собянин: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Столичные промышленные и инновационные компании укрепляют позиции на мировых рынках. Выйти на международный уровень им помогают специалисты московского экспортного центра. О его работе в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что столичные компании поставляли высокотехнологичную продукцию и услуги в 44 страны в 2024 году. Он добавил, что в 2025 году планируется усилить присутствие московских предпринимателей на рынках Малайзии, Пакистана, Монголии и Омана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.