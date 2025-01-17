Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 08:00

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Сергей Собянин: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Сергей Собянин: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

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Столичные промышленные и инновационные компании укрепляют позиции на мировых рынках. Выйти на международный уровень им помогают специалисты московского экспортного центра. О его работе в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что столичные компании поставляли высокотехнологичную продукцию и услуги в 44 страны в 2024 году. Он добавил, что в 2025 году планируется усилить присутствие московских предпринимателей на рынках Малайзии, Пакистана, Монголии и Омана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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